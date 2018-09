Kleidertauschparty mit den GRÜNEN Stockerau

18.09.2018, 10:28 Uhr

Vergangenes Wochenende luden die GRÜNEN Stockerau zur bereits 6. Kleidertauschparty ein.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. "Und sie hat wieder voll und ganz ihren Zweck erfüllt", erzählt GRÜNE-Gemeinderätin Radha Kamath-Petters. So konnte aus den am Vormittag abgegebenen Kleidungsstücken am Nachmittag nach Lust und Laune genommen werden – und das ganz ohne Geld. Rund 50 Besucherinnen und Besucher ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen. "Durch die vielen helfenden Hände und die verantwortungsvollen Besucherinnen und Besucher war der Tauschbazar wieder erfolgreich und sehr gemütlich", freut sichKamath-Petters abschließend.