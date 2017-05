MUSEKU-Ausstellung 10. Diversity-Ball, Kursalon Wien, 29.04.2017

01.05.2017, 16:43 Uhr

Unter den über 2000 Gästen, befanden sich auch Stadträte, zahlreiche Botschafter, der stellvertretende Behindertenanwalt Hans-Jörg Hofer, Society-Lady Andrea Buday, Dancer Against Cancer-Organisatorin Yvonne Rueff, sowie der Geschäftsführer von W24, Michael Kofler.Durch das vielfältige Programm führten Sonja Kato-Mailath-Pokorny, Christiane Wassertheurer (ORF) und Norbert Pauser.Neben dem Auftritt der großartigen Sängerin Zoë Straub gab es als weiteres Highlight eine für Humana inszenierte Modeschau, von Mario Soldo. Promis am Laufsteg waren u.a. Ex-Miss Austria Evelyn Rillé, Redakteur Thomas Netopilik, sowie unterschiedliche Models, die die Diversität darstellten. Die Opernsängerin Flaka Goranci sang die von equalizent umgedichtete Bundeshymne, die auch in Laut- und in Gebärdensprache von den Mitarbeitern auf der Bühne gezeigt wurde.Meine beim Diversity Ball ausgestellten, barrierefreien Multisensuelle Effektkunst-Werke (www.altmannart.at), die auch zum Ertasten, mit Geruch, Geräuschen sowie Leucht-/UV-Effekten und Brailleschrift auf den Bildern und Info-Kärtchen sind, kamen auch besonders bei den blinden Gästen hervorragend an. Über das lange und humorvolle Interview mit der W24-Moderatorin Jenny Posch habe ich mich sehr gefreut. Weiters interviewte mich für den ORF die Moderatorin Jesse Schwarz über den Ball. Für mein fantastisches Styling und Make-Up, sorgte Hollywood Style-Chefin Suzana Rozental. Auf diesem Wege nochmals vielen herzlichen Dank dafür, liebe Suzana.Auch Tec-Innovation war mit seinem großartigen Sensorschuh „Walkassist“ vertreten. Ich habe mich sehr über das Wiedersehen von Kevin Pajestka und das Kennenlernen vom sehr sympathischen Markus Raffer, gefreut.Weiters wurde geboten: ein Styling Corner, ein American Roulette-Tisch, ein DotDotDot Cinemacorner, Specials von Car2go uvm.Über „equalizent“:Die „Ballmutter“ Monika Haider, ist die Geschäftsführerin von equalizent, welches bereits seit 2004 erfolgreich das Diversity Management authentisch umsetzt und langjährige Erfahrung mit Gehörlosigkeit, Gebärdensprache und im Messen von Diversity Management hat. Das Unternehmen bietet Schulungen und Beratungen für hörende und gehörlose Menschen an. Ich gratuliere Frau Haider zum 10-jährigen Jubiläum. Es war eine unvergessliche, fantastische Ballnacht und ich habe mich sehr gefreut, mit meiner barrierefreien Kunst dabei gewesen zu sein.Die nächste Gelegenheit meine barrierefreie Kunst zu erleben, ist im Rahmen des Viertelfestivals NÖ Weinviertel 2017. Mein Projekt “Wandel mit MUltiSensueller EffektKUnst”, soll durch meine barrierefreie Kunst, das heurige Motto „Metamorphose“ repräsentieren. Meine kommende Ausstellung dazu, findet vom 16. Juni - 23. Juni 2017, täglich von 14:00 - 18:00 Uhr, statt.Ort: Festsaal Bisamberg, 2102 Bisamberg, Schlossgasse 1Informationen zur Ausstellung: Durch die MUSEKU - MUltiSensuelle EffektKUnst, meine eigens entwickelte Stilrichtung, die auch zum Ertasten ist, biete ich die Möglichkeit Kunst auf individuelle Art zu erleben und somit ein barrierefreies Erlebnis über Grenzen hinaus. Das Integrieren von Duft, Geräuschen, Brailleschrift sowie Leucht-/UV-Effekten (welche bei gewissen Sehbehinderungen, wie Albinismus, gut wahrgenommen werden können) ermöglicht es, meine Bilder und Skulpturen mit unterschiedlichen Sinnen zu erleben. Damit wird der Zugang zur Kunst für jede/n, also auch für blinde und sehbehinderte Menschen eröffnet. Meine Werke werden bei allen Ausstellungen auch in einer multimedialen Show im Dunkeln gezeigt, bei der den Gästen die Leucht- und UV-Effekte präsentiert werden. In der Kombination mit den Gaumenfreuden und dem Musikgenuss, wird dadurch ein harmonischer Einklang der Sinne hergestellt. Meine Ausstellungen sind Orte des Respekts, bei denen ein gemeinsamer Dialog über die Kunst erfolgen soll. Die dort zwischen den verschiedenen Menschen gebauten Brücken, leisten einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung und verändern das Zusammenleben positiv.