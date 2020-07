Der Schwimmverein Donaukanal will eine alte Wiener Tradition wieder aufleben lassen. Gestartet wird beim Kunst Haus.

LANDSTRASSE. Vor 100 Jahren noch ein beliebter Badeort in Wien, ist der Donaukanal heute als Schwimmgewässer in Vergessenheit geraten. Doch diese Tradition soll nun wieder etabliert und ein vorhandenes Naherholungsgebiet in Wien genutzt werden.

Vier Studierende der Universität für angewandte Kunst verfolgen mit der Gründung des Schwimmvereins Donaukanal das Ziel, die Wiener wieder für die traditionsreiche Schwimmkultur zu begeistern. Die Initiative des Schwimmvereins, als partizipatives Projekt an das Kunst Haus Wien

andockend, will den 850.000 Quadratmeter großen „flüssigen öffentlichen Raum“ Donaukanal wieder in das Bewusstsein der Wiener rücken.

Recherche mit Experten

Schon der Künstler und Gründer des Kunst Haus Wien, Friedensreich Hundertwasser, bezeichnete den Donaukanal als sein „erstes Meer“ und durchquerte ihn regelmäßig als Schwimmer. Das Museum bildet die Ausgangsstation mit Schließfächern und Umkleidekabinen für individuelle Schwimmgänge – auf eigene Gefahr. Darüber hinaus können Handtücher und Badeschlapfen im Museum ausgeliehen werden.

Vom Garten des Kunst Haus Wien können die einzelnen Schwimmer zu naheliegenden Einstiegsstellen spazieren und sich im Donaukanal mit der Strömung 450 Meter südlich treiben lassen. Der Schwimmverein informiert auch über geeignete Ein- und Ausstiegsflächen.

Seit Februar recherchierten die Gründungsmitglieder mit Experten die erforderlichen Schwimmkonditionen von der Wasserqualität bis hin zur politischen Dimension in Zeiten von urbaner Überhitzung. Mehr Infos finden Sie auf www.kunsthauswien.com