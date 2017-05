PROMI BEACHVOLLEYBALL KICK OFF 2017

03.05.2017, 17:16 Uhr

Beim Megadenzel in Wien Erdberg wurden bei toller Stimmung die Prominenten Teilnehmer vorgestellt.Den Showteil eröffnete niemand geringerer als Andy Lee Lang es folgten Gary Howard und das Zweierteam von den Drei (Herbert Frei und Mike Korner).Moderiert wurde der Abend von der Stadionstimme Andy Marek.Danke auch an den Gastgeber und Hausherren Günter Kalina.Auch Heuer wird wieder für den Guten Zweck im Sand gebaggert , Dr. Vera Russwurms Verein „Komm und hilf mit Vera“ wird damit unterstützt.Im Juni ist es dann soweit und wir hoffen das viel für die Projekte von Vera zusammen kommt.Übrigens findet heuer Ende Juli die Beachvolleyball WM in Wien statt !