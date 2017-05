Gratis Eisverkostung am Praterstern und mit etwas Glück kostenlos mit dem Segway durch Wien!

Das beste Softeis Wiens sucht die besten Testesser! Eis verkosten, Wertung abgeben und mit etwas Glück 3 x 1 Stunde Segway gewinnen

Teilnahmebedingungen

Am Freitag, dem 12.5.2017 zwischen 12-17 Uhr findet am Standort Praterstern eine Gratiseisverkostung statt.Verkosten darf man eine Tüte Softeis der Sorten Vanille oder Erdbeere.Vorort kann das Eis mit einer Gewinnkarte bewertet werden oder anschließend per Mail mit dem Betreff "Softeis".Auch nach dem Aktionszeitraum sind alle Personen teilnahmeberechtigt, die das Eis zum regulären Verkaufspreis in der Höhe von 2€ erwerben.

Freitag, dem 12.5. 2107 von 12-17 UhrSegway Flotte - PratersternBahnhof Wien Nord SH02Praterstern1020 Wien