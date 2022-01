Ein besonderes Menü offeriert der GenussSpiegel in Atzgersdorf. Hier serviert man Kulinarik und Kunst.

WIEN/LIESING. Sabina Anna Pekarek ist ein durch und durch optimistischer Mensch. "Ich mache aus jeder Situation das Beste." Sie weiß, wovon sie redet. Noch vor wenigen Monaten waren ihr Hauptgeschäft das Catering und Veranstaltungen.

"Wir haben alles gemacht – von Hochzeiten bis Firmenfeiern", erzählt sie. Unnötig zu erwähnen, dass dieses Geschäftsfeld letztes Jahr eingebrochen ist. Doch für die umtriebige Unternehmerin kein Grund aufzugeben. "Wir haben während des Lockdowns auf Take-away und Zustellung gesetzt. Kurz gesagt: Wenn wir keinen Lockdown haben, kann man hier genießen. Wenn wir einen Lockdown haben, dann genießt man eben zuhause."

Ob offen oder geschlossen – der GenussSpiegel ist für seine ausgezeichnete Wiener Küche bekannt. Die abwechslungsreiche Speisekarte findet man auf der Homepage. Immer sehr empfehlenswert: die hausgemachten Mehlspeisen. "Vom gedeckten Apfelstrudel bis zum Schoko-Orangen-Kuchen backe ich alles selbst." Während der Pandemie hat sich der GenussSpiegel übrigens auch zu einem kleinen Greißler entwickelt.

Kunst kommt wieder

Von Beginn an hat Sabina Anna Pekarek Klein- und Mittelbetriebe unterstützt. So gibt es Kaffee von einer "Einmannrösterei", Honig von einem privaten Imker, Weine von einem kleinen Winzer und Bier aus der 100 Blumen Brauerei.

Beeindruckend das Uhudler-Angebot. "Vom Wein über Frizzante und Tresterbrand bis hin zum alkoholfreien Uhudler-Traubensaft kommt alles von einem Familienbetrieb aus dem Südburgenland." Wer es versuchen möchte: All das gibt es direkt im GenussSpiegel und auch zum Mitnehmen. Heuer will man die Gäste aber endlich wieder nicht nur kulinarisch verwöhnen.

Als Kleinkunst-Café ist der GenussSpiegel weit über die Grenzen des Grätzels hinaus bekannt. Das soll 2022 auch so bleiben. Neben Lesungen und Konzerten setzt man auch wieder auf den beliebten "Open Mike", wie ihn die Gastgeberin nennt. "Eigentlich ist es ein "Open Mic"-Event, aber wir wollten unserem Mikrofon einen Namen geben – das ist persönlicher." Wer sich also an selbiges stellen und Selbstkomponiertes oder -verfasstes zum Besten geben möchte, wendet sich direkt an Sabina Anna Pekarek.

Zur Sache

GenussSpiegel

Levasseurgasse 19

0676/572 30 23

office@genuss-spiegel.at

www.genuss-spiegel.at

Das könnte dich auch interessieren:

Die "Agenda 2022" für den 23. Bezirk