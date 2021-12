Die Geschäfte haben wieder geöffnet. Um die Krise rasch zu überwinden, hat sich WIR23 etwas einfallen lassen.

WIEN/LIESING. Die momentanen Zeiten sind für kleine regionale Händler nicht gerade leicht. Doch viele davon trotzen der Krise mit ihrer Kreativität. Ein ganz besonderer Beweis dafür findet sich im 23. Bezirk.

"Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Wein aus Mauer eben nach Inzersdorf." Unter diesem Motto hat Maria Praxmarer, Obfrau des Vereins Wirtschaftsinitiative WIR23, ein Projekt gestartet, das den Weg aus der Krise erleichtern soll. Das "Liesinger Genussregal" ist eine Idee, welche die Bezirksteile ab sofort – vorerst einmal – kulinarisch verbinden soll. Der Gedanke dahinter ist im Grunde genommen simpel: Das Beste aus dem Bezirk gibt es jetzt überall im Bezirk.

Bier in der Buchhandlung

Das Liesinger Genussregal findet man jetzt in verschiedenen Geschäften im 23. Bezirk, in denen man nicht unbedingt Lebensmittel erwarten würde. So gibt es in der Buchhandlung Lesezeit auf der Breitenfurter Straße 358 zum Beispiel Bier aus der Rodauner Biermanufaktur oder im CG Computershop Honig aus der Villa Erbse.

Dazu Initiatorin Maria Praxmarer: "Wir wollten damit lokalen Produzenten abseits der Supermärkte zusätzliche Absatzmöglichkeiten verschaffen und für die lokalen Händler zusätzliche Frequenz und Umsatz schaffen." Eine Kombination, die Zukunft habe, meint Alexander Forstinger von der 100 Blumen Brauerei: "Gerade in solchen Zeiten ist die Zusammenarbeit zwischen regionalen Unternehmen wichtig. Wir hoffen, dass sich in Zukunft Regionalität und Qualität durchsetzen werden."

Das Konzept kommt an. Im Augenblick beteiligen sich bereits zehn Unternehmer aus Liesing an der Idee und unterstützen damit bereits fünf Produzenten aus dem 23. Bezirk. Alle, die sich daran beteiligen wollen, sind herzlich dazu eingeladen. Für Rückfragen steht WIR23-Vereinsobfrau Maria Praxmarer natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Das Genussregal im Detail

Die Produzenten im 23. Bezirk:

Wein | Weingut Edlmoser, www.edlmoser.at

Wein | Weingut Hofer, www.vino-hofer.at

Bier | 100 Blumen Brauerei, www.100blumen.at

Bier | Rodauner Biermanufaktur, www.rodauner-biermanufaktur.at

Honig | Villa Erbse, www.villaerbse.at

Die Verkaufsstellen im 23. Bezirk

CG-Shop, Anton-Baumgartner-Straße 5, www.cgshop.at

Tischlerei Holzträume, Dirmhirngasse 106-108, www.holztraeume.at

Buchhandlung Lesezeit, Breitenfurter Straße 358, www.lesezeit.at

Buchhandel Michael (Teilsortiment), Kirchenplatz 7, www.buch23.at

Blumenzimmer (Teilsortiment), Levasseurgasse 15, www.blumenzimmer.at

Bastelinsel (Teilsortiment), Breitenfurter Straße 291-297, 1230 Wien, www.bastelinsel.at

Shape-Line Studio Sonja Engl (Teilsortiment), Anton-Baumgartner-Straße 131, www.shapeline.at/anton-baumgartnerstrasse-13

bauer fine-bed-art (Teilsortiment), Wiegelestraße 34, 1230 Wien, www.fine-bed-art.com

