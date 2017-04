Mann in Wien-Liesing angeschossen • Täter auf der Flucht

23.04.2017, 21:27 Uhr

Zwei Männer sollen im Bereich der Erlaaer Schleife von unbekannten Tätern am Sonntag auf offener Straße überfallen worden sein. Dabei löste sich ein Schuss, der einen Mann im Bauch traf.

LIESING. Am Sonntagnachmittag wurde ein Mann in der Liesinger Erlaaer Straße (Bereich Erlaaer Schleife) gegen 15.30 Uhr von einem unbekannten Täter angeschossen. Der 29-Jährige erlitt einen Bauchschuss und wurde schwer verletzt. Er wurde ins Spital gebracht.Ein Zeuge gab an, dass sich die Schussattacke im Zuge eines Raubes zweier unbekannter Täter an zwei Opfern zugetragen haben soll. Die männlichen Täter ergriffen nach dem Vorfall die Flucht. Nähere Informationen zu Tathergang, Motivlage und Delikt sind derzeit unklar und Gegenstand von Ermittlungen.