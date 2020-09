Weil es heuer im Freibad in Haid Corona-bedingt keinen Arschbomben-Contest geben konnte, hat die JG LinzLand am Freitag Eis verteilt an die Kinder und Jugendlichen.

ANSFELDEN (red). War bei dem Hitzetag genau die richtige Aktion! Das Eis fand reißenden Absatz! Auf dem Foto zu sehen: Ajdina Samardzic und Peter Forstner von der JG Ansfelden.