Mit Juni heurigen Jahres gab es einige personelle Veränderungen: Matthias Zangerl hat die künstlerische und organisatorische Leitung des Im Anton Bruckner Centrums übernommen. Unterstützt wird Zangerl in diesen zentralen Aufgaben von Ursula Angerer und dem gesamten ABC Team.

ANSFELDEN. Gut vernetzt und beruflich verwurzelt ist der 45-jährige gebürtige Tiroler in der OÖ Kulturszene. Sein technischer Background, die Erfahrung in der Veranstaltungsplanung, sowie seine Marketingkenntnisse machen die Vielseitigkeit des Absolventen der Kunstuniversität Linz aus. Matthias Zangerl ist leidenschaftlicher Schallplattensammler, Radfahrer und Vater einer zehnjährigen Tochter.

Konzerte, Kabaretts und Theater

Seit 27 Jahren ist das ABC Ansfelden ein Fixstern am Ansfeldner Kulturhimmel. „Dieses soll nach den letzten beiden Jahren, die coronabedingt für alle Kulturhäuser schwer und hart waren, wieder zu dem werden, was es immer war: Der kulturelle Mittelpunkt unserer Stadt. Bis zum Bruckner Jahr 2024 werden die Mitarbeiter alles daran setzen, das Haus wieder als abwechslungsreichen kulturellen Ort zu etablieren“, betonen die Verantwortlichen in Ansfelden.

„Gemeinsam lachen, gemeinsam tanzen und

gemeinsam gute Musik zu lauschen, verbindet uns“

Für die Ansfeldner wird das Anton Bruckner Centrum im Herbst ein spannendes Programm bieten und deren Hunger nach Kunst, Kultur und etwas Überraschung stillen: „Wir brauchen in den nächsten Monaten wieder mehr Konzerte, Kabaretts und Theater, die uns als Gesellschaft zusammenführen. Gemeinsam lachen, gemeinsam tanzen und gemeinsam gute Musik zu lauschen, verbindet uns“, erklärt der neue Leiter des ABC Ansfelden.

„Attraktives Programm für Kinder

und Jugendliche weiter auszubauen“

Zangerl weiter: „Wir alle wollen etwas mehr vom Leben, auch das junge Publikum. Daher plane ich für die Zukunft, das bereits bestehende, attraktive Programm für Kinder und Jugendliche weiter auszubauen. Dem oberösterreichischen Nachwuchs soll hier weiterhin eine lockere und unkomplizierte Bühne geboten werden. Dafür werde ich mich mit Newcomern, Nachwuchstalenten, aber auch Vereinen und Bruckner Expertinnen und Experten aus der Region vernetzen.“