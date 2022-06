Nach wie vor unheilbar ist die Muskelkrankheitund bringt Betroffene, sowie auch Ihre Familien an ihre physischen und psychischen Grenzen. Oft mit hohen Kosten verbunden

sind die aufwändigen und langwierigen Behandlungen – hier kommt der Harley-Davidson® Charity-Fonds in Spiel.

KEMATEN. Betroffenen zu helfen und damit ein Zeichen zu setzen, dass jemand für sie da ist, der sich um sie sorgt, das ist die Hauptaufgabe des österreichischen Harley-Davidson® Charity-Fonds. Somit signalisieren die Harley-Fahrer, dass es um mehr geht als nur mit unseren Eisen durch die Gegend zu cruisen.

Belohnung für den unermüdlichen Einsatz

Der Kematner Toni Aichenauer, der selbst an einer Muskelkrankheit leidet, ist gleichzeitig Betroffener aber auch engagierter Spendensammler für die Charity-Tour. Als Belohnung für seinen unermüdlichen Einsatz, wird die Harley-Davidson Charity-Tour heuer auch einen Stopp in seiner Heimatgemeinde Kematen an der Krems einlegen, um Spenden für Bedürftige zu sammeln. Das Lokal In-Biss an der B139 neben dem Gemeindeparkplatz wird die Bewirtung und Verpflegung der Harley-Fahrer und Gäste übernehmen.

150 Harley-Fahrer erwartet

„Es würde mich freuen am 26. Juni 2022 von 12.30 Uhr bis 14 Uhr zahlreiche spendenfreudige Gäste in meiner Heimatgemeinde begrüßen zu können. Wir erwarten ca. 150 Harley-Fahrer, die um ca. 13 Uhr eintreffen werden“, betont Aichenauer, der die Veranstaltung organisiert.

Aichenauer: „Die Corona-Pandemie verhinderte alle Veranstaltungen und einige Sponsoren sind leider auch abgesprungen. Die Reserven unseres Fonds sind geschmolzen und wir mussten leider Familien, die Unterstützung beantragt haben, bereits absagen. Ich hoffe, dass viele Unterstützer am 26. Juni dabei sind und für muskelkranke Kinder spenden!“