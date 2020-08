. „Meine Vermutung ist, dass Ilvy bei dem starken Regen am 3. oder 4. August irgendwo in eine Gartenhütte, einen Keller oder einen Dachboden geschlüpft ist und dort irrtümlich eingesperrt wurde“, betont die verzweifelte Besitzerin Martina Putschögl-Godina: „Vielleicht sind die Eigentümer dann in Urlaub gefahren. Da sie neugierig ist, könnte es auch sein, dass Ilvy in einem Auto mitgefahren ist.“

ANSFELDEN (red). Deshalb bittet Putschögl-Godina die Leser der BezirksRundschau Linz-Land um die Unterstützung. „Vor einigen Wochen habe ich einen Artikel über die Suche von Kater Mucki aus Pasching in der BezirksRundschau gelesen und habe dann das Happy End, eine Leserin konnte den entscheidenden Hinweis liefern, miterlebt. Nun bin ich auf der Suche nach meiner Ilvy und bitte um die Mithilfe.“

Die rot-orange Langhaar-Persermischling-Katze Ilvy stammt aus dem Ansfeldener Ortsteil Berg-Ritzlhof, ist viereinhalb Jahre alt und sehr zutraulich. Hinweise nimmt die Redaktion der BezirksRundschau Linz-Land per E-Mail unter linz-land.red@bezirksrundschau.com jederzeit entgegen.