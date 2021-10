Endlich ist es wieder so weit: 30 000 Bücher in 30 Kategorien aufgeteilt warten am 16. und 17. 10 2021 auf Leser-innen.Der Flohmarkt öffnet am Samstag von 8-20.30 Uhr und am Sonntag von 8.-13 Uhr, wobei es wieder die beliebte 25-Cent-Stunde ab 11 Uhr gibt. Neben den tausenden Büchern gibt es wieder zahlreiche DVDs, CDs, Spiele, Computerspiele, Briefmarken, Ansichtskarten,... zu kaufen. Mit dem Erlös können wir dieses Mal gesunde und behinderte Kinder in Bolivien unterstützen.