Die Gymnastinnen der Sportunion Mühlbach stellten sich am Pfingstwochenende beim diesjährigen Corvinus Pokal einer starken Konkurrenz aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland. Die jungen Talente zeigten in Wr. Neustadt erfolgreich ihr Können in der Rhythmischen Gymnastik und durften sich über ausgezeichnete Platzierungen freuen.

Die jüngsten Mädchen des Mühlbacher Sportvereins schnitten besonders gut ab. Filippa Pierro erzielte Platz 1 gefolgt von Adele Rosenleitner auf Platz 2. Beide starteten mit einer Übung ohne Handgerät in der Altersklasse „Kinder 2“. Auch für Lenja Attwenger, die in der nächsthöheren Klasse „Kinder 1“ startete, gab es eine Medaille. Sie schaffte es mit ihrer Reifenkür und einer Übung ohne Handgerät auf den 3. Platz. Sophie Gangl verpasste nur knapp das Stockerl, freute sich aber dennoch über den sehr guten 4. Platz in der Kategorie Jugend 1. Zufrieden dürfen auch Emma Grubesa und Clara Ladstätter mit ihren Platzierungen auf Rang 7 und Rang 13 sein, angesichts der großen und starken Konkurrenz in ihren jeweiligen Altersgruppen (Jugend 3 und Jugend 2). Alle sechs Mädchen werden von Edith Parzmayr trainiert, mit Unterstützung von Caroline Penz, die bis vor einem Jahr selbst noch aktive Gymnastin der Sportunion Mühlbach war.