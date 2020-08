6 Punke holte sich die Union Humer Ansfelden am 30.08.2020 beim Meisterschaftsspiel in der BZO, auswärts gegen Schiedlberg. 1B (1:1) 3:4, KM (1:0)1:2;

Diese Mannschaften galten für die Ansfeldner als unbezwingbar. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, und man konnte in zwei spannenden Spielen endlich punkten!

3 Spiele, 3 Siege, 9 Punke und Platz 3 für unsere Kampfmannschaft !

Das nächste Spiel ist am 4.9. (Anstoß 19:30) gegen die Union Leonding, auf der Sportarena in Ansfelden.