FPÖ spendet 700 Euro für muskelkranke Menschen

16.09.2018, 20:50 Uhr

Beim Sommerfest in Blau zeigten sich die Gäste sehr spendenfreudig.

ANSFELDEN (red). „Es freut mich, dass Toni heuer bei unserem Sommerfest in Blau dabei war und unsere Gäste so fleißig gespendet haben. Als kleines Dankeschön haben wir den gesammelten Spendenbetrag verdoppelt“, betonte der Ansfeldener Stadtparteiobmann Christian Partoll (FPÖ), der gemeinsam mit Kematens Fraktionsobmann Christian Deutinger (FPÖ) den Spendenscheck übergeben hat.Muskelkrankheit ist nach wie vor unheilbar und bringt Betroffene sowie auch ihre Familien an ihre physischen und psychischen Grenzen. Die aufwändigen und langwierigen Behandlungen sind oft mit hohen Kosten verbunden. Betroffenen zu helfen und damit ein Zeichen zu setzen, dass jemand für sie da ist, der sich um sie sorgt, das ist die Hauptaufgabe des österreichischen Harley-Davidson® Charity-Fonds.

Der Kematner Toni Aichenauer, der selbst an einer Muskelkrankheit leidet, ist gleichzeitig Betroffener aber auch engagierter Spendensammler für die Charity-Tour. Jede gesammelte Spende von Toni geht an die Charity.