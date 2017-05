08.05.2017, 10:43 Uhr

Mit der Selbstverteidigungsschule aus Linz hat die FPÖ Kematen zum zweiten Mal einen 8-stündigen Kurs organisiert.

Traurig, überhaupt so einen Kurs anbieten müssen

KEMATEN (red). An den letzten zwei Sonntagen im April wurden den Mädchen und Frauen die wichtigsten und effektivsten Abwehrtechniken näher gebracht. Die zwölf Teilnehmerinnen waren begeistert von der praxisnahen Ausbildung“, zeigt sich der freiheitliche Fraktionsobmann von Kematen Christian Deutinger bestätigt.„Es ist traurig, dass wir überhaupt so einen Kurs anbieten müssen. Leider zwingt uns die Realität dazu entsprechende Präventionsmaßnahmen anzubieten. Das subjektive Sicherheitsempfinden vieler junger Mädchen und Frauen ist durch zahlreiche Gewaltübergriffe in den letzten Monaten angeschlagen. Frauen dürfen nicht länger Opfer sein, sondern sollen sicher und selbstbewusst durch das Leben gehen können!", erklärt Deutinger seine Überlegungen einen derartigen Kurs anzubieten.