Leichte Küche für heiße Tage

30.04.2017, 22:01 Uhr

An heißen Tagen leicht verdaulich essen: Elisabeth Mayr vom Gasthof Mayr hat den passenden Tipp.

Leichte Sommergerichte anbieten

PUCKING (nikl). Die engagierte Juniorchefin – Ausbildung in Bad Ischl – „lebt“ nach einem Zwischenstopp in Lech im Familienbetrieb ihren Beruf. „Seit 50 Jahren haben wir uns vor Ort in Pucking der gutbürgerlichen Küche verschrieben“.In den Sommermonaten ist das Traditionsgasthof auch ein Treffpunkt zahlreicher Radfahrer: „Dafür bieten wir leichte Sommergerichte wie das Spargel Omelett an“. Zuerst wird die Zwiebel mit einem ganz kleinen Stück Butter oder ein bisschen Olivenöl glasig gedünstet. Weiters den weißen Spargel schälen und dünsten, so dass er noch knackig ist. In einem weiteren Schritt gehören die Eier verquirlt und mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt.