Linz-Land: Vorreiter bei der Talenteförderung

23.04.2017, 16:50 Uhr

Junge Talente am Bildungsweg fördern: Der Verein Talente OÖ ist auch im Bezirk Linz-Land tätig.

BEZIRK (nikl). „Löcher in den Bauch fragen und wenig als gegeben hinnehmen“, so beschreibt Bernhard Bögl den Wissensdurst der jungen Talente. Bögl, Direktor der Neuen Mittelschule Niederneukirchen, ist seit 2009 als Talente-Coach des Vereins Talente OÖ im Bezirk tätig. „Der Verein Talente OÖ betreut in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ und dem Landesschulrat derzeit 2.000 gut begabte und hochbegabte Schüler. Besondere Begabungen zeigen sich oft schon sehr früh oder erst im Laufe der Schulzeit. Diese Kinder werden in der dritten Schulstufe getestet. Die als gut und hochbegabt eingestuften Kinder erhalten dann ein umfangreiches Kursangebot“, sagt Wolfgang Lanzinger, Generalsekretär des Vereins Talente OÖ.

Talente-Coach fördert und fordert

Junge Talente sollen nach der Schulzeit nicht verloren gehen

Absolventenclub: Mentorenrolle angeboten

Früherkennung:

ersten Geburtstag, einige Wörter zu sprechen

Im Pflichtschulbereich gibt es in jedem Bezirk einen Talente-Coach mit einem ECHA-Diplom – Lehrgang zur Begabtenförderung – als Ansprechperson für die Lehrer. Weiters haben die Talente-Coaches die Aufgabe, in ihrem Bezirk Kurse an der Regionalakademie während des Schuljahres zu organisieren. „Wie funktioniert der Fahrscheinautomat oder wie ist ein Spaceshuttle aufgebaut. Forschendes Lernen steht im Mittelpunkt“, betont Bögl.Für Lanzinger ist Oberösterreich Vorreiter bei der Förderung von Talenten: „Laut dem Österreichischn Institut für Begabtenförderung wird in Oberösterreich so viel für die Förderung von Hochbegabten geleistet wie in den übrigen acht Bundesländern zusammen.“ Neben dem Land Oberösterreich gibt es auch tatkräftige Sponsoren, die den Verein unterstützen. Lanzinger: „Dabei möchte ich mich besonders bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich für die Unterstützung bedanken.“ Damit die jungen Talente nach der Schulzeit nicht verloren gehen, wurde im Verein Talente OÖ ein Absolventenclub ins Leben gerufen. Dieser hatte vor wenigen Tagen sein erstes Treffen mit der Schirmherrin Johanna Stanek.Die Wilheringerin ist seit zwanzig Jahren Personalmanagerin bei der Raiffeisenbank Oberösterreich: „Als Raiffeisenlandesbank OÖ haben wir eine Exklusivpartnerschaft mit dem Absolventenclub. Kinder und Jugendliche bei Talente OÖ sind ausbaufähig und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz. Diese ist neben der Intelligenz der Faktor für erfolgreiche Mitarbeiter." Staneks Ziel: „Eine Mentoren- und Beraterrolle in gewissen Lebenssituationen anzubieten.“Einige der folgenden Merkmale können bei der Erkennung von hochbegabten Kindern hilfreich sein:• Hochbegabte Kinder sind in ihrer. Sie beginnen z.B. schondem• Sie fallen durchauf.• Hochbegabung äußert sichin, mitunter werden die Kinder/Jugendlichen daher häufig alsbeschrieben.• Sehrkönnen, müssen abermitin Zusammenhang stehen.Verein Talente OÖ berät gerne: www.talente-ooe.at