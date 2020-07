Zwei Linz-Krimis von lokalen Autoren möchten wir für diesen Lese-Sommer besonders empfehlen. Den vierten Teil der Bach-Reihe von Ernst Schmid und das neue Werk von Pepi Tichler.



LINZ. Zwei Linz-Krimis von Linzer Autoren möchten wir unseren Lesern für diesen Sommer besonders ans Herz legen. Sowohl Ernst Schmid als auch Pepi Tichler hätten ihre neuen Bücher gerne im Frühjahr präsentiert, doch Corona machte ihnen, wie vielen anderen Autoren auch, einen Strich durch die Rechnung. In Schmids "Bachkantate" ermittelt die Linzer Kriminalpolizistin Frieda Bach nun schon zum vierten Mal, diesmal im Milieu der rechten Burschenschaften. Wieder hält eine spektakuläre Mordserie Linz in Atem. Die Opfer werden aufs Schlimmste misshandelt, weshalb man einen Verrückten hinter den Taten vermutet. Allerdings sind alle Toten Mitglieder der gleichen Burschenschaft. Gruppeninspektor Gruber geht daher von einem politischen Motiv aus und setzt alles daran, den Mörder zu fassen, auch um beim neuen Innenminister Eindruck zu schinden.

Dunkle Vorgänge im Hummelhofwald

Unsere zweite Krimi-Empfehlung führt in den Linzer Hummelhofwald, der offenbar auch Bühne für dunkle Vorgänge ist. Es geht um einen zutiefst verunsicherten und verwirrten Menschen, der niemandem trauen kann – nicht einmal sich selbst. Er und seine Familie sind nicht mehr sicher. Es gibt immer wieder neue Wendungen. Neue Richtungen. "Hummelhof" ist Pepi Tichlers viertes Buch. Für den Linz-Krimi "Wasserwald" hat der Autor bei Thalia/Pluscity im August 2018 das Prädikat „Bestseller – made in Austria“ bekommen. Erschienen ist der Krimi im April – also auch mitten in der Corona-Zeit.

Nächster Roman am Start

Schmid hat den Lockdown genutzt und bereits am fünften Band der Bachreihe geschrieben. Darin wird es Frieda Bach mit rechten Öko-Sekten zu tun bekommen. Im nächsten Frühjahr wird das Buch erscheinen, bleibt zu hoffen, dass dann eine standesgemäße Präsentation möglich sein wird.