Der Jazzpoint Linz bringt im Juli und August feinste Jazz-Musik auf die Bühnen im Musikpavillon. Der Donaupark verwandelt sich im Sommer zu der Location, die Jazz-Fans unbedingt besuchen sollten.

LINZ. Im Musikpavillon liegt am 17. und 31. Juli sowie am 7. August der Fokus auf Jazz-Musik. Der Jazzpoint Linz rückt unter dem Schwerpunkt "Women in Jazz 2.0.“ insbesondere Jazz-Musikerinnen in den Vordergrund. Mit dabei sind das Nane Frühstückl Trio, das Fiona Fergussion & Klemens Marktl Trio sowie das Lunovi Quartett.

Line-Up

Die Salzburger Jazz-Sängerin Nane Frühstückl war schon oft zu Gast im Musikpavillon Linz und kehrt auch dieses Jahr zurück. Am 17. Juli bringt sie mit Herbert Berger (Saxophon, Querflöte, Mundharmonika) und Christian Wegscheider (Piano) eine spannende Besetzung mit. Die gebürtige Schottin und Jazz-Sängerin Fiona Fergusson lebt erst seit Kurzem in Österreich. Sie gastiert am 31. Juli mit dem eingespielten Jazz Trio des Kärntner Ausnahmeschlagzeugers Klemens Marktl im Musikpavillon. Am 7. August spielt dann das Lunovi Quartett im Linzer Donaupark. Lunovi ist eine junge Jazz-Gruppierung aus Österreich, die musikalische Grenzen aufweicht und osteuropäische sowie nahöstliche Folklore in ihren Jazz einfließen lässt.

Weitere Veranstaltungen

Im August werden weitere Schwerpunkte im Musikpavillon gesetzt. Feel Inc und KGW3 bringen am 5. August Hip Hop mit in den Donaupark und am 12. August tritt RUHMER, unterstützt von Kid Arcade, auf. Am 13. August stehen dann die Linzer Legenden von Wipeout, supported von einer Noise Performance des Künstlers Stefan Tiefengraber, am Programm. Mehr Informationen unter: Musikpavillon.