Die Thalia-Filiale im Einkaufszentrum LentiaCity eröffnet ihre neue Filiale vier Geschäfte weiter und erstrahlt mit erweitertem Angebot in neuem Glanz.

LINZ. „Manchmal ist es an der Zeit ein altes Buch zu schließen und neue zu entdecken“, so das Motto von Tanja Voglhofer, Leiterin der Thalia Buchhandlung Lentia. In neuem Ambiente am etablierten Standort eröffnete am 18. März die Thalia Buchhandlung im Einkaufszentrum LentiaCity.

Treffpunkt für die ganze Familie

Der neue Treffpunkt für alle Bücherfreunde ist nur vier Geschäfte vom alten Standort im ersten Obergeschoss entfernt und präsentiert sich auf einer Verkaufsfläche von 300 Quadratmetern mit erweitertem Sortiment und einem ansprechenden, bunten Kinderbereich – „die Thalino Kinderwelt“ soll zum neuen Treffpunkt für die ganze Familie werden.