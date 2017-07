Ich denke jetzt ist es mir genug

24.07.2017, 11:23 Uhr

Vor einigen Tagen saß ich wieder einmal im Sitzgarten des Gashaus Grossschädel.Wie immer tolles Essen nettes Personal es war einfach ein schöner lauer Abend . Doch leider ist der ständige Fahrzeugverkehr derart störend dass ich mir ein anderes Plätzchen suchen muss . VW GTI Fahrer und speziell auch Audi und BMW Fahrer fuhren am Hauptplatz bis zu zehn mal vorbei ohne ersichtlichen Grund um dort ihr Fahrzeug den Motorlärm und den Musiklärm zur Schau zu stellen . Lärmerregung pur, von Polizei leider nichts zu sehen .Ich fühlte mich derart gestört und konnte mich auch nicht in Ruhe unterhalten so das ich denke ich muss mir ein anderes Städtchen suchen . Offensichtlich schlafen die Gemeindeväter .Dazu kommt noch hinzu dass weit nach 22:00 Uhr jemand fast täglich nach seiner Katze oder was weiß ich nach was lauthals pfeift und meinen Schlaf stört. Ich frage mich ob es hier an mangelnder Intelligenz liegt ?Schade -

ich habe mich immer sehr wohl gefühlt .