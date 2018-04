Packende Duelle im Badminton-Firmencup

30.04.2018, 12:16 Uhr

"Beim Victor-Firmencup gibt es zwei Herreneinzel, ein Herrendoppel, ein Dameneinzel und ein Mixed", fasst Organisator Guido Gratsch den Turnieraufbau zusammen. Dadurch ergeben sich nicht nur sehr spannende und abwechslungsreiche Spiele, sondern auch ein tolles Teambuilding innerhalb der Firmen. “Der Firmencup hat wieder gezeigt, dass Badminton sehr viel Spaß macht und Frauen und Männer in einem Team vereint. Der perfekte Betriebssport also, das spiegelt sich auch an der steigenden Teilnehmerzahl“, so Organisator Guido Gratsch, der gleich ankündigte, dass es den Firmencup auch nächstes Jahr wieder geben wird. "Wir freuen uns wenn auch nächstes Jahr wieder viele Unternehmen teilnehmen", so Gratsch. Die Anmeldung startet wieder im Oktober.