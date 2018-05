café+co bietet jetzt selbst hergestellte Snacks an

04.05.2018, 13:40 Uhr

Es werden täglich rund 1.500 frische Snacks in Linz zubereitet und in den Automaten von café+co angeboten. Der Marktführer im Bereich Automaten-Catering arbeitet dabei mit Lieferanten aus der Region zusammen. So kommt das Gebäck von der Bäckerei Huber aus Leonding, Wurstware von der Fleischmanufaktur Riepl aus Gallneukirchen sowie Obst und Gemüse von Mathy aus Linz. 1,4 Millionen Euro hat café+co insgesamt in den Standort in Linz investiert und damit neue Räumlichkeiten für eine Frischwarenproduktion, einen Tiefkühlraum und Büroflächen geschaffen. „Durch den Ausbau des Standorts passen wir unsere Kapazitäten nun entsprechend an und sehen uns für unsere zukünftigen Ziele gewappnet“, betont Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung der café+co International Holding. Der neu geschaffene Platz ermöglicht auch neue Arbeitsplätze. Zu den bereits 90 Mitarbeitern in Linz werden sechs weitere dazukommen.