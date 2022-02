Am 3. März wird der Frauentag begangen. Zu diesem Anlass wird auch die "Margareta", der Frauenpreis des 5. Bezirks, verliehen. Einreichungen sind ab sofort möglich.



WIEN. Der Frauenpreis „Margareta“ zeichnet herausragende Leistungen von Frauen aus und wird alljährlich von der Bezirksvorsteherin vergeben. Der Preis soll die bezahlte sowie oftmals unbezahlte Arbeit engagierter Frauen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, wertschätzen und in der Öffentlichkeit sichtbar machen.

Das diesjährige Motto des Frauenpreises ist „Heldinnen* der Nachbarschaft“. Ausgezeichnet werden Frauen, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung engagieren und ihre Mitmenschen unterstützen, indem sie etwa kostenlos Nachhilfe geben oder sich für andere einsetzen.

Bis 20. Februar können sich engagierte Frauen in Margareten für die Auszeichnung bewerben.

Bis 20. Februar einreichen

Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 1.000 Euro, der 2. und der 3. Platz erhalten jeweils 500 Euro. Die Übergabe des Frauenpreises findet am 3. März im Amtshaus Margareten statt. Teilnahmeberechtigt sind alle in Margareten wohnenden Frauen*. Teilnehmen können all jene, die sich als Frauen fühlen. Das Mindestalter ist 16 Jahre.

Das Einreichformular gibt es hier zum Download. Ausgefüllt kann dieses per E-Mail an post@bv05.wien.gv.at gesendet oder in den Postkasten vorm Amtshaus (Schönbrunner Straße 54) eingeworfen werden. Auch die postalische Einsendung ist möglich. Einsendeschluss ist Sonntag, 20. Februar.

