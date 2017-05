Marko Simsa Die Kinderlieder - Schatzkiste

Eine höchstvergnügliche Hitparade aus dem KinderzimmerZum Mitsingen und Mittanzen für Menschen ab 4.Herzlich willkommen im Club der guten Kinderlieder! Lieder aus dem Kinderzimmer, Lieder aus der Badewanne und Lieder aus dem Zeichentrickfilm... Lieder vom Schulschikurs, Lieder aus dem Ferienlager und Lieder aus der Hitparade... Eines steht fest: Singen macht (den meisten Menschen) Spaß und mit Geige, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug ziehen wir aus, um gemeinsam mit unserem Publikum den großen Schatz der Kinder- und Volkslieder zu heben. Es treten auf u.a.: Das alte Haus von Rocky-Docky, eine Tante aus Marokko, der Cowboy Jim aus Texas, ein Elefant in der Disco, eine Mühle am rauschenden Bach, ein Vogelfänger mit dem Ruf „Ziwui, ziwui!“, ein kleiner grüner Kaktus und eine Oma, die spazieren geht (an der Hand ein kleines Kind…)! Eine Warnung müssen wir allerdings aussprechen: Gute Kinderlieder sind oft weder brav noch übermäßig korrekt, dafür aber gerne mal frech, laut, ungehörig und einfach nur li-la-lustig!!!

Besetzung:Aliosha Biz – Singende GeigePhilipp Erasmus – Verspielte GitarreJudith Ferstl – Brummender KontrabassSebastian Simsa – Knackiges SchlagzeugMarko Simsa – Vorlautes Mundwerk