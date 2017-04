Getreidemarkt: Bauarbeiten beginnen am 3. Mai

27.04.2017, 07:57 Uhr

Die umfassenden Umbauarbeiten beginnen Anfang Mai, abgeschlossen sollen sie voraussichtlich im September sein.

MARIAHILF. Die Radfahrer sind hocherfreut, die Autofahrer fürchten um ihren Fahrstreifen. So oder so: Der Getreidemarkt wird umgebaut. Die Arbeiten dafür starten am 3. Mai und sollen bis 3. September andauern, wobei die Straßenbauarbeiten hauptsächlich in den Ferien stattfinden sollen. Zwischen 3. Juli und 11. August werden zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung freigehalten, zwischen 11. und 15. August wird ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Naschmarkt freigehalten. Die Fahrtrichtung Babenbergerstraße ist dann gesperrt. Ab 16. August werden dann wieder zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung freigehalten.