Tanznachmittag der Rosalia Square Dancers

28.04.2017, 13:47 Uhr

Rosalia Square Dancers

"Quelle"

“ einen sehr vergnüglichen Tanznachmittag im Gesundheitszentrum in Bad Sauerbrunn. Square Dance ist ein Freizeitvergnügen für alle, bei dem Geselligkeit und Freude an der Bewegung im Vordergrund stehen.Wer sich selbst ein Bild von dieser Bewegungsform machen will, kann sich bei den Clubabenden der Rosalia Square Dancers jeden Donnerstag von 19.00 – 22.00 Uhr im Veranstaltungsraum derunverbindlich informieren und inspirieren lassen.