Zu Weihnachten geht es nicht nur um Geschenke und Heiterkeit, es ist auch die Zeit des Mitgefühls und der Anteilnahme. Deshalb ist es in der Kursana Residenz Wien-Tivoli bereits Tradition, das ganze Jahr über Spenden für einen gemeinnützigen Zweck zu sammeln und in der Weihnachtszeit feierlich zu überreichen. Unlängst wurde deshalb Margarethe Weiss-Beck vom Therapiehof Regenbogental zu einem besinnlichen Adventnachmittag geladen, um ihr den großzügigen Spendenscheck über 2.600€ zu übergeben. Der Verein betreut hingebungsvoll Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen.



Spendenhöhepunkt „Kraft meines ICHs“. Neben Veranstaltungen wie dem Kursana Ostermarkt oder dem Benefizpunschstand werden auch mit dem Kursana Jahresprojekt „Bleib am Leben dran – Kraft meines ICHs“ viele Spenden gesammelt. Dieses Jahr standen die persönlichen Kraftquellen der Bewohner im Mittelpunkt, aus denen sie Freude und Glück für einen lebensbejahenden und selbstbewussten Blick in die Zukunft schöpfen. Die Kraftsymbole der Senioren wurden von Profi-Fotograf Christian Hofer in Szene gesetzt und zusammen mit den Geschichten über die Kraftsymbole ist daraus ein Foto-Buch der besonderen Art entstanden. Dieses wurde vor kurzem von allen Protagonisten handsigniert und im Beisein der Schauspielerinnen Dany Sigel und Helma Gautier vorgestellt. Das Fotobuch „Kraft meines ICHs“ ist in der Residenz unter +43 (0) 1 812 88 66 – 5105 oder dagmar.ludwig-penall@dussmann.de gegen eine Spende von 39,90 Euro erhältlich.