LAA. Laa an der Thaya ist schon seit einigen Jahren beliebter Trainingscamp-Standort für internationale Top-Fußballmannschaften wie Paris Saint Germain, Everton oder Lazio Rom. Diese Teams schätzen die großartigen Bedingungen in Laa. Derzeit gibt es aber auch wieder für Kinder eine tolle Gelegenheit auf dem Sportplatz in Laa zu trainieren und zwar im Rahmen eines Fußball-Feriencamps, das vom SC Laa veranstaltet und durchgeführt wird. Dabei können Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren fünf Tage lang erlebnisreiche Tage genießen mit verschiedensten fußballerischen Trainingsschwerpunkten wie Passtechniken, Torhütertraining, Wettbewerben und einem Abschlussturnier. Professionell betreut werden die Nachwuchsfußballer durch Trainer des SC Laa. Trainiert wird in Kleingruppen und auch in den Pausen wird selbstverständlich auf die Einhaltung der Mindestabstände geachtet. Auch Vizebürgermeister Georg Eigner schaute beim Trainingscamp vorbei und freute sich über die rege Teilnahme.