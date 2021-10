Viel Kuh in Mödling

Mit Burger Khunst auf der Hauptstraße 25 ist Mödling um einen Gastronomiebetrieb reicher. Mit einer Investition von 400.00 Euro für den Umbau gelang es dem Eigentümer Ahmed Soliman ein gemütliches Lokal entstehen zu lassen, was auch einen Lieferdienst anbietet.

Dabei setzt der Gastronom auf Elektro-Mobilität, weshalb ein Lieferservice nur in der Stadt Mödling, Wiener Neudorf und Maria Enzersdorf möglich ist. Die Weckerln sowie Burger selbst werden nach eigener Rezeptur angefertigt, was den Gästen schmeckt. Sonja F.: „Wir haben heute einiges probiert und es ist schmeckt sehr gut. Da ich in der Nähe wohne, konnte ich es kaum erwarten, bis endlich eröffnet wird. Allerdings habe ich nicht mit so einem großen Lokal gerechnet.“ Zufrieden zeigte sich auch Stadtvater Hans Stefan Hintner: „Ein schönes Lokal ist entstanden, das ausgezeichnete Qualität bietet und eine Bereicherung der Stadt ist.“ Ebenso erfreut zeigte sich Stadtrat Gert Zaunbauer: „Dieser Gastronomiebetrieb erfreut mich besonders. Eine Lücke wurde hier geschlossen und somit haben wir nur zwei freistehende Geschäftsräume in Mödling. Die Anfrage danach ist enorm.“