Mit einem Feuerlauf - Seminar kannst du dir mentale Stärke und Selbstvertrauen aufbauen!

Feuerlauf können die Teilnehmer erleben, dass sie fähig sind Dinge zu tun die sie bisher für völlig unmöglich gehalten haben. Dadurch, dass das scheinbar Unmögliche möglich wird, erlangen die Teilnehmer ein neues Verständnis ihrer eigenen Grenzen und Fähigkeiten.

Das Festhalten an alten Gewohnheiten und die Angst vor Veränderungen sind einige der größten Erfolgshindernisse. Zuerst müssen wir unseren Kopf freimachen, bereit sein, um zu denken und neue Erkenntnisse aufnehmen. Weil es zu risikoreich erscheint, gehen viele Menschen nur zögerlich und halbherzig an die notwendigen Veränderungen heran und verhindern so sehr oft die notwendigen Erfolge.

Träume werden Wirklichkeit, sobald unser Verlangen in Handeln übergeht. Verlange von deinem Leben viel, und das Leben wird dir entsprechend viel geben.

"Was soll mich jetzt noch stoppen!"

Das fragte mich ein Seminarteilnehmer, nachdem er 7 Meter über 600 Grad heiße Kohlen gelaufen war. Wer seine eigene Kraft auf so beeindruckende Art und Weise spürt, den kann nichts mehr stoppen. Denn wer das Unmögliche geschafft hat, weiß, dass er auch alles andere schaffen kann.

"Die Kraft, die zum Erfolg führt, ist die Kraft Ihres Geistes - wie du das Schicksal dazu bringst, sich deinen Plänen und wünschen zu fügen."

Für Ihr Team ist ein Feuerlauf ein großes Geschenk. Sie nähern sich gemeinsam einem Ziel, Sie bauen die Kraft dafür auf, und Sie stellen sich gemeinsam der großen Herausforderung. Das gibt eine Kraft, die bleibt – im beruflichen Alltag genauso wie im privaten. Sie wissen mit Sicherheit, dass alles möglich ist: Es gibt keine Grenzen, außer denen, die wir uns selbst setzen.

