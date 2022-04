BEZIRK MÖDLING. Er war nicht nur als (auf seiner Vespa) rasender Reporter ein Alfred Dampf in allen Gassen. Ein Original, das jeder kannte und jeder mochte. Darunter auch zahlreiche Leser der Bezirksblätter, die der umtriebige Regionaut viele Jahre lang mit Fotos und Berichten versorgte.

Retter in der Not



Journalist zu sein war das Hobby, Feuerwehrmann zu sein die Passion, (Familien-)Mensch zu sein die Berufung. Hauptberuflich galt Alfred Peischl allerdings für Viele seit Jahrzehnten als letzter Retter in der Not, weit über die Grenzen seines Heimatortes Gumpoldskirchen hinaus.

Einer, dem kein Zeitpunkt zu unpassend und kein Weg zu unbequem war, wenn das Allgemeinwohl danach verlangte. Oder auch nur das ganz kleine, das ganz private Wohl eines leidgeplagten Mitbürgers.

Gründer des Repair Cafés



Besonders stolz war er auf sein jüngstes Baby, das er erst mit 72 zur Welt gebracht hatte. Als Erfinder und Leiter des beliebten Repair Cafe - zuerst in Mödling, später in der alten Weinbauschule in Gumpoldskirchen - sorgte er dafür, dass defekte Elektrogeräte nicht zum Sondermüll, sondern in alter Frische zurück ins Wohnzimmerregal wanderten. Was ihm ein ganz besonderes Anliegen war.

Der Aktionsradius blieb jedoch bei weitem nicht auf sein Cafe beschränkt. Ein Stromausfall beim Weinfest? Ein kaputtes Fernsehgerät im Polizeirevier? Ein brennendes Gebäude? Eine defekte Installation? Ein kommunalpolitischer Notfall? Kein Problem, wenn man die richtige Nummer kennt, an deren anderem Ende die Lösung wartet. Ob diverse Bürgermeister des Bezirks, diverse Firmenchefs oder diverse Feuerwehrkommandanten – alle waren sie froh, seit vielen Jahrzehnten zum engen Bekanntenkreis des findigen Fredi zu zählen.

Viele dieser Wegbegleiter werden am 14. April am Gumpoldskirchner Friedhof versammelt sein, um Abschied zu nehmen. Denn am 4. 4. musste sich der 1944 geborene Elektroingenieur doch noch einem Problem beugen. Gegen die heimtückische – und hierzulande viel zu wenig beachtete – Muskelkrankheit ALS gibt es keine Technik. Nicht einmal für den Reparaturmeister.