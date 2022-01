BEZIRK MÖDLING. Der Bedarf an Nachwuchskräften ist in den Gebäudetechnikbetrieben ist sehr hoch, gleichzeitig sind die vielfältigen Möglichkeiten dieses bodenständigen und zukunftsträchtigen Wirtschaftszweiges speziell unter den Pflichtschülern kaum bekannt. Deshalb hat die HTL Mödling jetzt eine Gebäudetechnik-Akademie ins Leben gerufen. Abteilungsvorständin Elisabeth Berger und ihr Kollege Josef Trummer aus dem Bereich Werkstätten und Produktionstechnik statteten Bürgermeister Hans Stefan Hintner einen Infobesuch ab und erläuterten die wichtigsten Eckpunkte der neuen Akademie. "Eine weitere großartige Initiative der HTL Mödling, die in einem Berufsfeld mit großen Zukunftschancen eine fundierte Ausbildung anbietet", zeigte sich der Stadtchef begeistert.

Mit der Gebäudetechnik-Akademie soll eine Plattform geschaffen werden, die umfassende Möglichkeiten für viele Stakeholder bietet:

- Aus- und Weiterbildung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge

- Frühzeitiges Wecken des Interesses an Gebäudetechnik für Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler

- Enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von NMS und Polytechnikum, soziale Öffnung durch starke Praxisorientierung und niederschwelligen Zugang für weniger bildungsaffine Schichten und bildungsbenachteiligte Jugendliche

- Förderung von Netzwerken zwischen den Betrieben, der Schule und den Jugendlichen

Die Gebäudetechnik-Akademie organisiert regelmäßige, in einem Programm festgelegte Firmenworkshops und Fachvorträge für Schüler*innen der HTL Mödling und Lehrlinge der Partnerfirmen bietet mit dem Branchentreff eine Plattform für Firmen aus Industrie, Gewerbe, Planungsbüros und dem Großhandel und veranstaltet einmal jährlich gemeinsam mit den Partnerfirmen Schnuppercamps für 13 bis 15 Jährige aus NMS, AHS und Poly. Auch Spezialmodule für bildungsbenachteiligte Jugendliche werden geplant.

Die HTL Mödling ist die einzige HTL in Niederösterreich mit einer Gebäudetechnik-Akademie, offen auch für Lehrlinge der Betriebe. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Mödling, sowie mit dem Land Niederösterreich, mit der WKO NÖ und allen Kooperationspartnerfirmen im Sinne der Schule. Stadt-Facilitymanager-Abteilungsleiter Alexander Steppan und Umweltreferatsleiterin Anna Kraus betonten, dass sie großes Potential in den zukünftigen Absolventinnen und Absolventen sehen und ihnen gerne bei Projekten und Diplomarbeiten helfen werden.