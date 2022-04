BEZIRK MÖDLING. Die Bücherschränke erfreuen sich in Mödling einer großen Beliebtheit. Deshalb gibt es inzwischen bereits neuen Schränke mit Büchern zur freien Entnahme im gesamten Stadtgebiet. Natürlich kann man die Bücherschränke auch mit eigenen Büchern wieder befüllen. Zuletzt wurde der Schrank in der Hauptstraße vor der Pflegeagentur Grüner Apfel in Kooperation des Wirtschafts- und des Kultur-Ressorts der Stadtgemeinde Mödling errichtet.

Wirtschafts-Stadtrat Gert Zaunbauer freut sich über die nächste Entnahme-Station entlang der Mödling.Meile als weiteren Frequenzbringer. Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa: „Die Bücherschränke werten den öffentlichen Raum auf. Es ist toll, dass sie so gut angenommen werden.“ Ein großer Dank gilt dabei auch den Personen, die sich um die Bücherschränke kümmern. Zu den derzeit neun Schränken sollen noch im Frühjahr zwei weitere hinzukommen. Einer mit englischsprachiger Literatur in der Klostergasse sowie ein klassischer Bücherschrank beim neugestalteten Spielplatz in der Hartigstraße.

Alle Mödlinger Bücherschränke