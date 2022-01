BEZIRK MÖDLING. Die Marktgemeinde Gumpoldskirchen nimmt Abschied von einem ihrer Kreativen: Wolfgang Marc Berry – seines Zeichens Lehrer an der Joe Zawinul Musikschule in Gumpoldskirchen, verstarb plötzlich und unerwartet am Dienstag, 18. Jänner 2022 im Alter von 62 Lebensjahren.

Der Sohn von Kammersängerin Christa Ludwig und Kammersänger Walter Berry lebte mit seiner Ehefrau in Klosterneuburg bei Wien. In Gumpoldskirchen machte er sich nicht nur als überaus engagierter Lehrer einen Namen, er verfasste auch einzigartige spritzige, witzige MusiComicals wie Fadesse Doreé, ein Apfel Adam und u.a. die resche Elfi, die durch ein spielfreudiges, großartiges Ensemble aus der „Lehrerband“ unterstützt und einem begeisterten Publikum präsentiert wurden.

Die Marktgemeinde Gumpoldskirchen wird Marc Berry ein ehrendes Andenken bewahren.