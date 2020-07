In Anbetracht der Herausforderungen, vor die Corona vor allem die Gastronomen stellt, hat sich der Verein FÜR die Maria Enzersdorfer Wirtschaft (ehemals Ortsmarketingverein) spontan dazu entschlossen, die ca. 20 Maria Enzersdorfer Gastronomiebetriebe (Restaurants, Gasthäuser, Cafés, Heurigen, …) unbürokratisch mit einer Förderung zu unterstützen. Von einigen Bewirtungsbetrieben wurden seitens des Vereins auch Gutscheine angekauft, diese sollen wiederum karitativen bzw. gemeinnützigen Vereinen im Ort zur Verfügung gestellt werden. So übernahmen als Vertreter des Vorstands Peter Schinner und Andreas Stöhr bereits Gutscheine vom Wirtshaus am Nordpol in der Grenzgasse (Foto v.l.n.r.: Peter Schinner, Bianca Grabner, Wirt Stani Nenadic, Andreas Stöhr).