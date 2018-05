Lastkrafttheater: Davor und Danach

02.05.2018, 10:14 Uhr

Never change a winning team: Die Initiatoren Max Mayerhofer und David Czifer sind stolz, für die Regie des unterhaltsamen und großartigen Spektakels erneut die Theatermacherin und Intendantin von Shakespeare in Mödling, Nicole Fendesack an Bord des LKWs geholt zu haben.Am 18. Mai entführt das Ensemble des Lastkrafttheaters vor dem Schloss Vösendorf, in in die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und lässt die Besucher diesen urkomischen Lachschlager, garniert mit viel Musik, erleben.