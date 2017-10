BEZIRK MÖDLING. Psychische Erkrankungen sind im Vormarsch. Bereits jeder vierte Mensch ist im Laufe seines Lebens davon betroffen. Doch nach wie vor handelt es sich um ein Tabuthema – viele ignorieren ihre Beschwerden und nehmen keine Hilfe in Anspruch, weil sie unsicher sind oder sich unverstanden fühlen.Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) möchte mit dem Schwerpunkttag „Balance für Körper, Geist und Seele“ am 14. Oktober 2017 im Schloss Hunyadi die mentale Gesundheit in den Mittelpunkt rücken.

Am Programm stehen Vorträge zu den Themen Glück, Wohlbefinden, gesunde Kommunikation und Stresskiller. Verschiedene Workshops, die von Achtsamkeitsübungen und Selbstverteidigung über Atementspannung bis hin zum Augentraining reichen, laden zum Entspannen und Kraft tanken ein. Darüber hinaus gibt es Burnout-Screening, Biofeedback, Fitnesstests sowie psychotherapeutische und psychologische Beratung. Gesundheitliches Know-how bieten verschiedene Info- und Beratungsstände; beim NÖGKK-Stand werden auch Handy-Zertifizierungen angeboten (Ausweis bitte mitbringen).Nähere Informationen gibt es im NÖGKK-Service-Center Mödling unter der Tel.-Nr. 050899-1454 oder unter www.noegkk.at.NÖGKK-Schwerpunkttag „Mentale Gesundheit“Wann: Samstag, 14. Oktober 2017, 9:00 bis 17:00 UhrWo: Schloss Hunyadi, Schlossgasse 6, 2344 Maria EnzersdorfEintritt frei!