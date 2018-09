Eröffnung der Freizeitklassen

16.09.2018, 20:50 Uhr

Die von Architektin Martina Podivin und Architekt Dieter Grundmann geplante Erweiterung des bestehenden Gebäudes fügt sich hervorragend in die bestehende Struktur ein – als wäre es schon immer so gewesen.ORF-Moderatorin Birgit Perl führte durch die Feier, interviewte Architektin Martina Podivin und Bürgermeister Ferdinand Köck und LAbg. Martin Schuster, in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner hielt die Festrede.

Gottes Segen erteilten gemeinsam Diakon Anto Petrovic und Pfarrer Markus Lintner.Musikalisch begleitet wurde die Festlichkeit von einem Chor der Volksschüler.Bei der abschließenden Führung durch die neuen Räumlichkeiten konnte man sich von der gelungenen Gestaltung überzeugen.Der Elternverein sorgte für die Bewirtung der Festgäste.Für das Schuljahr 2018/19 stehen damit in der Volksschule Gumpoldskirchen zusätzliche Räume zur Gestaltung eines Ganztagesbetriebes (getrennte Abfolge von Unterricht und Tagesbetreuung) zur Verfügung. Eine moderne Infrastruktur mit zusätzlichem Platz für Lern-, Pausen-, Essens- und Freizeit stehen nun den Pädagoginnen für eine optimale, zweckmäßige Betreuung der Kinder zur Verfügung.Bürgermeister Ferdinand Köck ist hoch erfreut, dass dieses Anliegen der Eltern und der Leiterin der Schule, OSR Brigitte Krüger nach aufwendiger Planungs- und Bauphase in diesem Jahr erfolgreich umgesetzt werden konnte.