Kursalon empfohlene Location

22.04.2018, 07:48 Uhr

Während des Events gab Meisterflorist Bernhard Lakonig Einblicke in seine Arbeit. „Mit kreativen Ansätzen“, so erzählt er, „sind der Floristik keine Grenzen gesetzt: Alles ist möglich und nichts zu ausgefallen.“ Hochzeitsplanerin Agnes Dworak von "dieser eine tag" verriet die aktuellen Hochzeitstrends und Christoph vom Kursalon Mödling präsentierte seine Highlights aus dem druckfrischen Booklet. Bauer: "Mit 65 Events pro Jahr, davon 95 Porzent Hochzeiten haben wir ein Gespür was wichtig ist." Einblick in die Arbeit gab ebenfalls Meisterflorist Bernhard Lakonig. Mit kreativen Ansätzen seien der Floristik keine Grenzen gesetzt: Alles sei möglich und nichts zu ausgefallen. "Es ist der emotionalste Tag im Leben des Brautpaares. Daher muss ich gut vorbereitet sein und auch sofort improvisieren können, wenn etwas passieren sollte." Deshalb achte er auf sämtliche Kleinigkeiten und versuche die Stimmung, die man bei der Hochzeit haben möchte in der Floristik zum Ausdruck zu bringen.

Das Booklet beinhaltet 15 Locations, unter anderem das Gabrium in Maria Enzersdorf, der Hohenlohe-Hochzeits-Hof in Guntersdorf, die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern, das Palais Niederösterreich, die Albertina und das NORDLICHT in Wien oder auch die Burg Forchtenstein und das Weingut Leo Hillinger im Burgenland. "Allesamt Locations, die wir reinen Herzens empfehlen können", so CEO Lukas Hasenauer.