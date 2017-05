Maria Enzersdorferin feierte 104. Geburtstag

11.05.2017, 21:21 Uhr

Margaretha Neuberger erlebte trotz aller Schwierigkeiten 104 interessante und erlebnisreiche Jahre – auch als erste weibliche Musikerin des Radio Symphonie Orchesters in Wien. In ihrer Wohnung in der Südstadt, in der die elegante Dame noch immer lebt, gab es nicht nur einmal Kammermusik-Abende gemeinsam mit ihrem Gatten und ihren Freunden.

Der außergewöhnliche Geburtstag der ältesten Maria Enzersdorferin musste natürlich gebührend gefeiert werden und so statteten ihr Bürgermeister Johann Zeiner, Kulturgemeinderat Horst Kies und Thomas Saurauer als Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Mödling einen Besuch ab, gratulierten herzlich und überreichten Urkunden und Geschenke. Und sie nahmen dem Geburtstagskind das Versprechen ab, nächstes Jahr zum 105. Geburtstag wiederkehren zu dürfen.