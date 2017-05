Museumswochenende

Guntramsdorf: Heimatmuseum & Museum Walzengravieranstalt |

Heimatmuseum & Museum Walzengravieranstalt

Die Guntramsdorfer Museen, das Heimatmuseum Guntramsdorf, Ernst-Wurth, in der Schulgasse 2a und das Museum Walzengravieranstalt, in der Steinfeldgasse 4 veranstalten am 20. und 21. Mai im Rahmen des NÖ- Museumsfrühlings das Wochenende der Guntramsdorfer Museen. Beide Museen haben an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Spezielle Programmpunkte im Heimatmuseum: Sa., 20. 5., 14 Uhr: Eröffnung des Museumwochenendes durch Bürgermeister Robert Weber. So., 21. 5., 17 Uhr: Musikalische Darbietung: „Inzersdorfer unkonserviert“ Das Duo Margit Pitamitz und Wolfgang Straka spielen alte und neuere Wienerlieder, zweistimmig gesungen, humorvolle Couplets und Duette mit Kontragitarrebegleitung. An beiden Tagen ab 14 Uhr: Sonderschau „Guntramsdorf im Wandel – Ortsentwicklung seit der Zeit Maria Theresias“ Zu Beginn des 18. Jhdts. war Guntramsdorf ein Ort mit etwa 100 Häusern, etwas abseits der Poststraße an einem großen Fischteich gelegen. Wie verlief die Entwicklung unseres Ortes seit dieser Zeit? Eine Sonderausstellung im Heimatmuseum soll das anhand von Kartenwerken, Dokumenten, Berichten und Fotos illustrieren. Ab 14 Uhr: Finissage der Ausstellung „Wäsche waschen in der guten alten Zeit“. Ab 14 Uhr: Museumscafe (Kaffee, Kuchen, Getränke)

15 Uhr: Ortsführung im Kontext zur Sonderausstellung. Diese Veranstaltung findet statt am: 20.05.2017 und 21.05.2017