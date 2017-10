Südamerika und die Vielfalt der Spanischen Sprache

Rhythmen, Lebensfreude und die Vielfalt der spanischen SpracheBegleiten Sie uns auf eine außergewöhnliche Reise nach Südamerika!In lockerer Atmosphäre erhalten Sie einen Einblick in die Grundlagen der spanischen Sprache, wobei Sie durch viele Übungen und Dialoge am Ende dieses Workshops bereits in der Lage sind, sich vorzustellen und erste Sätze zu sprechen.Es erwarten Sie neben einem Einblick in die südamerikanische Kultur auch interessante Fakten über Land und Leute. Freuen Sie sich auf einen Abend im Zeichen der südamerikanischen Lebensfreude! Tauchen Sie ein in die Vielfalt der spanischen Sprache und die Lebendigkeit der südamerikanischen Seele!Dieser Workshop eignet sich besonders für Spanisch-Sprachanfänger.Details und Anmeldung: