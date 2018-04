Europacupsieg für Czizsek

26.04.2018, 14:50 Uhr

Beim Judo Europacup in Lignano konnte die Welt am 7. April 2018 einen entfesselten Mathias Czizsek erleben.

Mit 71 Startern war seine Gewichtsklasse bis 73 kg mehr als stark besetzt. Doch derholte sich nach sieben Kämpfen, die er alle vorzeitig mit Ippon gewinnen konnte, die. Mit dieser Platzierung kann der Perchtoldsdorfer nach verletzungsbedingten Ausfällen im Vorjahr an seine Erfolge in der Kategorie Jugend (Cadetts) von vor zwei Jahren anschliessen. Dieser Europacupsieg ist für Czizsek ein wichtiger Schritt in Richtung U-21 Weltmeisterschaft auf den Bahamas im Oktober 2018.