Generationenwechsel in Familienbetrieb in Perchtoldsdorf

08.01.2018, 16:18 Uhr

Wolfgang Giannelos, Thomas Lachmayer und Mag. Dr. Caroline Weberhofer sind ein eingespieltes und gleichberechtigtes Team, sie freuen sich auf die neue Herausforderung als Selbständige und führen den Standort gemeinsam als OG weiter.

Ing. Friedel Hans hat die Film- und Videoproduktion im Jahr 1984 gegründet, der Filmproduzent aus Leidenschaft tritt nun im Alter von 74 Jahren ein wenig kürzer und hat den Standort in der Hochstraße der nächsten Generation übergeben.Das Angebot der neu gegründeten Firma Videotechnik GLW OG bleibt gleich, “für unsere Kunden ändert sich nichts” so die drei Neugründer. Neben Film- und (Web)Videoproduktion, Imagefilmen und Live-Mitschnitten von Veranstaltungen aller Art bietet das Unternehmen auch Vervielfältigung von analogen und Digitalen Datenträgern, Überspielungen auf DVD, CD, USB-Sticks, Festplatten oder als Files an und ist spezialisiert auf Film- und Videoüberspielung, besonders von alten Filmformaten. So können wertvolle Erinnerungen auch für die Zukunft erhalten werden.“Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden und geben unser Bestes für ihre Filmprojekte, egal ob Unternehmer oder Familien, die ihr Familienfilmarchiv für die Zukunft erhalten möchten” so die drei Jungunternehmer.Nähere Informationen unter www.videotechnik.at