Gneist Consulting Neutal ist Steuerberater des Jahres 2017

03.05.2017, 13:32 Uhr

Die renommierte Steuerberatungskanzlei wurde in Wien im Rahmen einer großen Gala als „Steuerberater des Jahres 2017“ im Burgenland“ ausgezeichnet.

Zum Unternehmen

NEUTAL/WIEN. Vor rund 500 Gästen wurden in den Wiener Sofiensälen aus mehr als 2.000 Nominierungen die Preisträger für jedes Bundesland ausgezeichnet. Gewählt wurden die Preisträger von einer Fachjury und ihren Klienten.Es ist dies übrigens nach 2015 bereits das zweite Mal, dass GCT Gneist Consulting Team diesen Preis in Empfang nehmen durfte.GCT Gneist Consulting Team hat rund 50 Mitarbeiter an drei Standorten in Neutal (Zentrale), Wien und Wiener Neustadt. Alle sind Experten in ihren Aufgabengebieten. Das Unternehmen ist „klein genug“, um flexibel und persönlich für jeden einzelnen Kunden da zu sein, aber auch „groß genug“, um die immer größer werdenden Herausforderungen der steuerlichen Beratung für jeden Kunden optimal zu lösen.Eigentümer Dr. Johann Gneist betont: „Ich bin sehr stolz auf die Auszeichnung als Steuerberater des Jahres im Burgenland. Sie zeigt, dass wir den konsequenten Weg der kompromisslosen hochqualitativen und trotzdem sehr persönlichen Beratung in unserem GCT-Beratungszentrum jeden Tag leben. Ich bin auch sehr stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – durch ihre Leistungen ist uns diese Auszeichnung erst ermöglicht worden, bei ihnen stehen die Kunden und deren Bedürfnisse im Mittelpunkt. Wir erbringen Höchstleistungen für unsere Kunden – und das jeden Tag und vor allem sehr gerne.“Nicht grundlos lautet der Slogan von GCT: „Mit Sicherheit mehr Unternehmen“.