Die Handelsschule in Jennersdorf schließt ihre Pforten endgültig. Für 32.000 Schüler im Burgenland gab es heute die Zeugnisse. Die AK-Bücherei Oberwart ist wieder mit einer Bücherecke im Freibad präsent.

Ein neuer Kinderarzt ordniniert in Oberpullendorf, während in Mogersdorf der Bäckerbetrieb Mayer zusperrt. Im Landesgericht Eisenstadt wurde ein Fall von Tierquälerei verhandelt.

Endgültiges Aus für die Handelsschule Jennersdorf

Polizei kontrolliert am Samstag landesweit

Zeugnisse für 32.000 Schülerinnen und Schüler

Neues Tagesbetreuungszentrum für Senioren in Nickelsdorf

Freibad-Aktion der AK-Bücherei Oberwart geht heuer weiter

Neuer Kinderarzt in Oberpullendorf

Mogersdorfer Bäckerbetrieb Mayer schließt

Spenden für ukrainische Familien gesammelt

Anklage: Tierquälerei mit Eisen-Drossel-Kette