Die Kombination von Naturthemen mit einer fast kindlichen Weltanschauung gehört dem 2018 verstorbenen Maler Libor Vojkůvka.

Vojkůvka ist eine Art Alien. In seiner Vorstellung entstehen Bilder die man nicht erahnen kann. Da ist ein bisschen Nostalgie drin, etwas, das Burian oder Pigeon hatten.

"Manchmal habe ich das Gefühl, dass er aus der Ersten Republik ausgetreten ist “, beschrieb sein Freund Jef Kratochvil den Maler. Er war Zeuge der Entstehung der Malerei und fotografierte ihre Entstehung.

„Das Gemälde war eine Werbung für den Unternehmer Rudolf Hošna. In diesem Haus sollten die Glockenspiele später platziert werden, und jeder rechnete damit, dass das Gemälde nach einer Weile verschwinden würde. Aber das ist noch nie passiert und die Malerei ist immer noch da. Der Beweis, dass das Bild tatsächlich ein Werbebanner ist, ist nach Ansicht des Autors eine kleine Eidechse. „Wenn Sie es gut betrachten, werden Sie feststellen, dass es tatsächlich in der Luft hängt. Ursprünglich kletterte sie auf einen Rahmen mit Werbetext. Später, als das Unternehmen verschwand, habe ich es neu gestrichen “, bestätigte der Maler Libor Vojkůvka.

Dieses Gemälde wurde als das größte Werk bezeichnet, das er jemals unternommen hat. Er hatte über einen Monat daran gearbeitet.

Ähnliche Szenen werden auch von Naturschützern begrüßt, die das Stadtzentrum ansonsten ängstlich schützen. „Auch wenn das Haus nicht direkt gelistet ist, ist es nur gut, dass das Gemälde da ist. Das macht den Ort zu etwas Besonderem “, meint Petr Kroupa, der Chef der Brünner Naturschützer.

Vojkůvks Name ist besonders unter Galeristen bekannt. „Er ist ein sehr eigenartiger Künstler. Jedes Jahr entstanden nur wenige Gemälde, die sich nur reiche Sammler leisten können. Seine Arbeit kostet Hunderttausende “, erklärt Roman Kalina von der Galerie Dílo.

Jef Kratochvil ist der Meinung, dass das Mural auf dem Haus bereits als Kulturdenkmal gelten kann. „Ich bin überzeugt, dass einer dieser Murals einmal von Menschen bewundert werden wird, genau wie Jan Zrzavýs Gemälde. Sie sollten es langsam in die Touristenschleifen integrieren “, denkt Kratochvil.